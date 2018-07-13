Ночью в Николаевской области по неизвестной причине загорелся микроавтобус

В ночь на пятницу, 13 июля, в поселке городского типа Воскресенское Витовского района горел микроавтобус «Mercedes Т1».

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственной службы чредвзычайных ситуаций Украины в Николаевской области.

Сообщается, что в 02:35 ночи в управление ГСЧС поступило сообщение о возгорании микроавтобуса «Mercedes Т1», который был припаркован возле одного из домовладений по улице Лесной. На место выехала 16 Государственная пожарно-спасательная часть ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

«По прибытию выяснили, что огнем охвачено транспортное средство на площади 7 м². Спасатели не допустили распространения пламени на рядом расположенный гараж, в 02:45 пожар был локализован, в 2:56 - ликвидировали, его причина устанавливается», - идется в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине мужчина выжигал сухую траву на территории своего дома - сгорели «Mazda» и хозпостройка.