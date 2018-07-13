В Николаеве установят мемориальные доски двум художникам - один из них был дядей Сенкевича

В скором времени на фасаде Дома художника по проспекту Центральному, 96 появятся две мемориальные доски в знак памяти об известных николаевских художников Михаила Ряснянского и Николая Бережного.

Такое решение было принято в пятницу, 13 июля во время заседания исполнительного комитета Николаевского горсовета.

Так, инициатором установки памятных знаков выдающимся художникам является Николаевская областная организация Национального союза художников Украины.

- Они стояли у истоков создания областной организации Союза художников. Их вклад в развитие культуры нашего города является неоценимым. В частности, Николай Бережной 19 лет возглавлял эту организацию. Ряснянский это первый человек на территории Советского Союза, которому разрешили иметь свою творческую мастерскую, - рассказала начальник отдела охраны культурного наследия управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия Ирина Бондаренко.

Памятные знаки предлагают установить на фасаде Дома художника по пр. Центральном, 96, в котором выдающиеся художники проживали и работали.

Отметим, что перед голосованием мэр Александр Сенкевич заявил о конфликте интересов, так как Михаил Ряснянский был его дядей. Не смотря на это, голосов хватило для принятие соответствующего решения.

Напомним, ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич попросил главу Центральной райадминистрации Александра Березу совместно с руководством ТРЦ «Сити-Центр» привести в порядок территорию возле Дома художников.