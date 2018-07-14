«Николаевводоканал» объяснил, что утром и вечером можно будет нормально помыться, а в остальное время снизят напор

В Николаеве с понедельника, 16 июля, «Николаевводоканал» снизит напор воды днем и ночью. Утром и вечером давление в сетях будет нормальным.
Об этом сообщается на Facebook-странице водоканала.
Напомним, ранее сообщалось, что «Николаевводоканал» намерен «снизить водоснабжение» своим абонентам из-за минимального запаса хлора для очистки воды.
«Николаевводоканал» сообщает, что такое решение позволит продлить использование воды на несколько дней. Точные границы, когда, например, закончится утро и начнется день (и упадет напор), не указываются.
«В часы максимального водоразбора (утром и вечером) давление в сетях останется без изменений. В другое время суток (день, ночь) водоснабжение будет осуществляться с пониженным давлением с целью недопущения ухудшения качества воды и порывов на сетях. Приносим извинения за временные неудобства! Благодарны за понимание!» - сообщили на предприятии.