Глава Минздрава Супрун заявила, что сметана и масло опасны при солнечных ожогах

Исполняющая обязанности Министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что сметану, подсолнечное масло и зубную пасту нельзя наносить на места солнечных ожогов.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Сложно сказать, почему люди когда-то решили: чем быстрее я намажу ожог от солнца сметаной, маслом или зубной пастой, тем лучше мне станет. Ведь это очень плохая первая помощь при таком ожоге. Тоже самое касается кремов, мазей и пенок на жирной основе, таких как дексопантенол», - пишет и.о. министра.

Также Супрун отметила, что запрещается обрабатывать места солнечных ожогов средствами на жирной основе (сливочным или подсолнечным маслом), мазями на жирной основе в первые 2-3 суток, жиром (гусиным, свиным, барсучьим и т.д.), яичным желтком, мочой, спиртовыми растворами, а также растворами с красителями и зубной пастой.

Она рассказала, что солнечный ожог человек получает под воздействием ультрафиолетового излучения. Такие ожоги бывают разной степени - от легкого покраснения и незначительной припухлости до образования множественных и крупных пузырей. В зависимости от степени ожога помощь тоже нужна разная, от лечения в домашних условиях - до обращения в медучреждение.

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