«Это инициатива, а не данность», - глава Минздрава Супрун раскритиковала ношение бахил в больницах

Глава Минздрава Ульяна Супрун раскритиковала обязанность ношения бахил во многих украинских больницах.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook

По ее мнению, такое правило должно действовать только в операционных, в остальных случаях - по желанию посетителей.

Супрун также заявила, что бахилы обычно не бесплатны, их предлагают приобрести в ближайшей аптеке.

«В клиниках развитых стран вы вряд увидите людей, пришедших навестить родственника или ожидающих врача в бахилах. Более того, в нормативных документах в Украине нет требований, которые обязывают пациентов и посетителей носить бахилы во всех помещениях больниц», - сообщила Супрун.

По словам Супрун, бахилы стоит носить в операционных и помещениях, требующих асептических условий.

«Неоправданное использование бахил в таких объемах, как это происходит сейчас - экономически необоснованно и не несет ощутимой пользы ни медучреждения, ни посетителям», - добавила Супрун.

Кроме того, огромное количество выброшенных одноразовых бахил загрязняет планету. А порчи экологии имеет гораздо худшие последствия для здоровья людей, чем от обуви на полу.

Напомним, ранее Супрун рассказала, сколько надо спать украинцам в зависимости от возраста и сколько пить кофе, чтобы не навредить здоровью. Также Супрун рассказала, как уберечь здоровьепри долгом пользовании смартфоном.

Ранее Супрун призвала украинцев не злоупотреблять аскорбинкой. Также глава Минздрава рассказала, что перекись водорода бесполезна при дезинфекции и лечении ран. Также Супрун заявила, что флюорография является неэффективным методом диагностики туберкулеза, потому ее нужно искоренять. Кроме того Супрун заявила, что украинцам не нужно боятьсясквозняков. Также Супрун сообщила, что электрофорез является устаревшим и вспомогательным средствомреабилитации для людей с двигательными нарушениями.