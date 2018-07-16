В Индонезии толпа людей убила около 300 крокодилов: отомстили за смерть односельчанина

В Индонезии толпа крестьян убил 292 крокодилы из мести за погибшего односельчанина.

Об этом пишет ВВС.

Происшествие произошло в провинции Западной Папуа. Люди хотели отомстить за смерть мужа, который погиб во время сбора овощей на ферме, где выращивают крокодилов.

Местные власти и полиция говорят, что они ничего не могли сделать, когда это происходило.

Стоит отметить, что убийство видов, защищенных государством, наказывается в этой стране заключением.

Angry mob slaughters 300 crocodiles in Indonesia in revenge attack https://t.co/88pzIwx4RF pic.twitter.com/X18K95eJxj — Channel NewsAsia (@ChannelNewsAsia) 16 июля 2018 г.

Ранее сообщалось, что полицейские Японии заподозрили бездомного кота в убийстве женщины.