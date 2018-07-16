В Индонезии толпа людей убила около 300 крокодилов: отомстили за смерть односельчанина

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В Индонезии толпа крестьян убил 292 крокодилы из мести за погибшего односельчанина.

Об этом пишет ВВС.

Происшествие произошло в провинции Западной Папуа. Люди хотели отомстить за смерть мужа, который погиб во время сбора овощей на ферме, где выращивают крокодилов.

Местные власти и полиция говорят, что они ничего не могли сделать, когда это происходило.

Стоит отметить, что убийство видов, защищенных государством, наказывается в этой стране заключением.

Ранее сообщалось, что полицейские Японии заподозрили бездомного кота в убийстве женщины. 

Юлия Акимова

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русскийобщество