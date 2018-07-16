В Николаеве только пять школ из 70 обустроены современными спортплощадками - гороно просят отремонтировать остальные

В Николаеве, только пять городских школ обустроены современными спортивными площадками.

Об этом стало известно в понедельник, 16 июля в ходе аппаратного совещания.

Данный вопрос поднял первый вице-мэр Владимир Крыленко. В свою очередь начальница гороно Анна Лычко отметила, что всего в городе 70 школ и только пять из них оборудованы новыми спортпощадками.

- А я про какие говорю, нам не нужны доисторические! Все хотят, чтобы дети росли здоровыми и активными. Поддержка в сессионном зале будет. Обсудите с депутатами, школы в первую очередь нуждаются в обновлении уличных спортплощадок и проработайте вопрос, - подчеркнул Владимир Крыленко.

Анна Лычко Владимир Крыленко

Поэтому Владимир Крыленко дал поручение гороно в текущем году разработать проектно-сметную документацию для установки еще пяти спортивных площадок, чтобы потом предусмотреть средства в городском бюджете.

Напомним, что в среду, 20 июня, в Николаевской области, в селе Грейгово Витовского района открыли спортивную площадку для мини-футбола, построенную за 1,5 миллиона гривен.