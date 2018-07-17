На должность главы Николаевского бюро расследований претендует киевский судья Аблов, продавший служебную квартиру за ₴9 миллионов

Фото из Facebook Евгения Аблова Заместитель главы Окружного административного суда города Киева Евгений Аблов претендует на должность главы Николаевского территориального управления Государственного бюро расследований.

Об этом в блоге на «Украинской правде» написал народный депутат Украины Мустафа Найем.

«Если сейчас не обратить на это внимание, к концу лета мы можем стать свидетелями еще одной зрады. В эти дни идет подготовка к запуску одного из самых важных правоохранительных органов – Государственного бюро расследований (ГБР). На этой неделе внешняя конкурсная комиссия должна отобрать 27 кандидатов на ключевые должности в Бюро. В частности: - директоров семи территориальных управлений; - руководителей подразделений центрального аппарата; - сотрудников подразделений внутреннего контроля ГБР», – пишет он.

По словам Найема, Аблов получил «красную метку» (категорически не рекомендуется к назначению) по нескольким причинам: 9 декабря 2013 года за несколько часов он рассмотрел и удовлетворил иск, обязав МВД и Киевскую городскую государственную администрацию разблокировать улицу Крещатик. На основании этого решения была предпринята атака подразделений «Беркута» на баррикады Евромайдана в ночь с 10 на 11 декабря.

Кроме того, как пишет Найем, Аблов 23 августа 2011 года своим решением запретил проведение всех мирных акций на День Независимости. Также он отметил, что 21 ноября 2011 года своим решением Аблов запретил чернобыльцам проведение мирной акции на территории всего правительственного квартала.

«По информации bihus.info, в 2010 году Аблов получил квартиру в служебное пользование, которую в том же году отсудил у государства, мотивируя это тем, что квартира не пригодна для жизни и требует ремонта. Спустя три года продал ту же квартиру за 9 млн гривен», – добавил нардеп.

За 2017 год, согласно данным НАЗК, Евгений Аблов задекларировал часть квартиры в Киеве общей площадью 50,8 квадратных метра, оформленную на Татьяну Кирилюк. Кроме того, на Юлию Аблову, с которой он проживает, но не пребывает в браке, задекларирована квартире в Одессе площадью 196 квадратных метров. Стоимость жилья на момент приобретения составляла 4 миллиона гривен. На момент последней оценки – 2 миллиона 957 тысяч гривен.

На сына Евгения Аблова Матвея также задекларирована квартира в Одессе, но меньшей площадью – 144 квадратных метра. Стоимость на момент приобретения и по последней оценке – 2 миллиона 700 тысяч гривен.

Среди транспортных средств у Аблова имеется Toyota Avalon 2008 года выпуска, которую ему в бесплатное пользование предоставил Федор Аблов. Стоимость данного автомобиля в декларации не указана. Также для бесплатного пользования Иван Аблов предоставил ему Toyota Lаnd Cruiser 200 2017 года выпуска. Стоимость данного транспортного средства оценивается в 1 миллион 800 тысяч гривен.

В доходах Евгений Аблов декларирует заработную плату по основному месту работы – 338 тысяч 272 гривны. Юлия Аблова, с которой он проживает - 202 тысячи 698 гривен зарплаты по месту работы. Также он получил 15 тысяч кредитных средств.

Среди денежных активов Аблов задекларировал наличными средствами 50 тысяч гривен. Юлия Аблова – 100 тысяч гривен и 60 тысяч долларов. Сын Аблова внес в декларацию 160 тысяч долларов также наличными средствами.

Напомним, что Государственное бюро расследований проводит конкурсы на 65 должностей в своем территориальном управлении, которое расположено в Николаеве и распространяет свою деятельность на Кировоградскую, Николаевскую и Одесскую области.