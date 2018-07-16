Путин заявил, что Трамп не признал аннексию Крыма – сам президент США об Украине не говорил

Во время встречи с президентом РФ президент США Дональд Трамп не признал незаконную аннексию Крыма.

Об этом президент России Владимир Путин заявил на совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом в Хельсинки, сообщает «Украинская правда».

- Позиция президента Трампа по Крыму известна. Он ее придерживается. Он говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации, - отметил Путин. - У нас другая точка зрения. Мы считаем, что мы провели референдум в полном соответствии с международным правом ... Для нас, для РФ, этот вопрос закрыт. Все.

Сам президент США во время общения с прессой ни разу не упомянул о крымском вопросе. Он рассказал, что обсуждал с Путиным вопросы ядерного разоружения КНДР, рост радикального исламизма, ситуацию в Иране и Сирии. В то же время, он не упомянул Украину.

- У нас был хороший, откровенный диалог ... Продуктивный диалог хорош не только для США и РФ, но и для всего мира. Проблемы между нами известны всем и мы их сегодня обсуждали. Наши отношения никогда не были хуже, чем сейчас, однако это изменилось в последние четыре часа. Я действительно в это верю, - сказал Трамп. - Диалог между США и Россией открывает возможности для мира... Сегодняшняя встреча – лишь первый шаг в долгом процессе.

Ранее на саммите НАТО Дональд Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о возможности или невозможности признания аннексии Крыма, но возложил ответственность за аннексию на своего предшественника Барака Обаму.

Также на совместной пресс-конференции Путин заверил американского президента, что Россия сохранит транзит российского газа через Украину после строительства газопровода «Северный поток-2». Путин отметил, что во время встречи Трамп «выражал беспокойство по поводу возможного исчезновения транзита через Украину».