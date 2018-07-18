Технадзор по обращению ОСМД приостановил восстановление крыши дома на Намыве: «Выполняют не все по проекту»

В Николаеве технадзор по обращению руководства ОСМД остановил ремонт крыши на улице Лазурной, 38-А.

Об этом сообщил депутат Николаевского городского совета Павел Зоткин на своей странице в Facebook.

По его словам, фирма не выполняла работы по проектам, а делала их на своё усмотрение.

«Так, на сегодняшний день из-за откровенной «залипухи» вместо капитального ремонта крыши ОСМД Лазурная, 38А за 328 тысяч гривен по обращению руководства ОСМД технадзором остановлены работы по ремонту крыши. Работы, предусмотренные проектом в полном объеме подрядчиком не выполняются, что ведет к тому, что крышу придется ремонтировать уже через 2 года», - написал депутат.

Также Зоткин заявил, что обратился к директору департамента по противодействию коррупции Андрею Ермолаеву с просьбой провести служебную проверку по данному факту. Он отметил, что фирма, работы которой были остановлены по обращению ОСМД, за два года получила из городского бюджета почти пять миллионов гривен.

«Чиновники департамента ЖКХ, курирующие направление по работе с ОСМД, умудрились за 2 года вывести из бюджета города более 4,8 миллионов гривен через компанию с уставным фондом в 5 000 гривен. Большую часть средств ТОВ «Манах Никстрой» (так называется фирма - фаворит) получило в направлении работ с ОСМД», - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что депутаты горсовета Николаева со спорами и уменьшенными суммами утвердили пообъектную роспись бюджета департаменту ЖКХ и районам.