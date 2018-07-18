Для николаевских рожениц на 14,5 миллионов гривен из Госбюджета закупят бэби-боксы: их начнут раздавать с 1 сентября

С первого сентября 2018 года в Николаевской области женщинам при выписке из роддома будут вручать бэби-боксы – наборы для младенца с товарами первой необходимости.

Об этом рассказал заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Евгений Шевченко в комментарии «Преступности.НЕТ».

Средства на закупку бэби-боксов были выделены из государственного бюджета – для Николаевской области эта сумма составляет 14 миллионов 600 гривен. По словам Евгения Шевченко, к началу осени наборы для малыша получат все роженицы без исключения, а это около 3 тысяч женщин. Каждый набор стоит до 5 тысяч гривен.

— Средства выделены из государственного бюджета, 14 миллионов 600 гривен, с первого сентября будем вручать, набор до 5 тысяч гривен. Рассчитываем примерно на 2 тысячи 920 человек, - отметил Шевченко.

Содержимое пакетов для новорожденных разрабатывалось Министерством социальной политики совместно с Министерством здравоохранения, негосударственными организациями, которые представляют родительскую общественность Украины, а также детским фондом ООН ЮНИСЕФ.

В состав бэби-бокса будут входить 14 наименований – среди всего прочего в наборе будет одежда для малыша, термометры, гигиенические наборы и информационные буклеты. В состав набора также внесли и саму коробку, которую, как утверждают в Минздраве, можно будет использовать в качестве люльки. Программа бэби-боксов на 2019 год обойдется государству почти в 2 миллиарда гривен.

Также стоит отметить, что наборы для малышей будет закупать областная власть. Однако у какой компании, пока неизвестно - украинское правительство совместно с представителями ООН должны подписать Меморандум, где и будет обозначаться международная компания, которая будет поставлять в Украину бэби-боксы. Меморандум еще не подписан.

Напомним, названы самые распространенные и редкие имена, которые давали жители Николаева своим новорожденным детям в течении первого полугодия 2018 года.