«Николаевводоканал» 18 июля пополнил запасы хлора для очистки воды, - ОГА

По информации руководителя ГКП «Николаевводоканал», 18 июля предприятие пополнило запасы жидкого хлора.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА, которая опубликовала пресс-релиз о заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, рассматривавшей вопрос с дефицитом хлора для очистки воды.

Напомним, что в протоколе этого заседания было отмечено, что «угрожающая ситуация сложилась… в Николаеве, где запас жидкого хлора остался на 3-4 суток». Также сообщалось, что в Николаеве хлорирование водопроводной воды снижено до минимума, а пробы показывают биологическое загрязнение.

В ОГА заявили, что вице-губернатор Валентин Гайдаржи поручил водоснабжающим предприятиям в кратчайшие сроки разработать перспективные планы по переходу на использование гипохлорита натрия вместо жидкого хлора и начать работы в этом направлении.

«В ходе заседания руководители водоснабжающих предприятий доложили, что на сегодня все предприятия обеспечены запасами необходимых веществ и работают в стабильном режиме для обеспечения населения питьевой водой. Очередные поставки хлора происходят согласно графику поставок, который находится на постоянном контроле. Обеззараживание питьевой воды осуществляется согласно технологическому регламенту и требованиям нормативных актов по обеспечению качества питьевой воды».