В Мьянме нашли застывшего в янтаре детеныша змеи - ему было 99 лет

В Мьянме в куске янтаря нашли детеныша змеи, которому 99 миллионов лет.

Об этом сообщает Новое время, ссылаясь на BBC.

Детеныш змеи обитал в лесу нынешней Мьянмы в Меловой период. Ученые назвали его «Рассветной змеей Мьянмы». Также был найден еще один янтарь с окаменелыми остатками кожи более крупной змеи. Пока не ясно, относятся ли находки к одному виду.

Сообщается, что животное застряло в смоле дерева - густом, липком соке деревьев, который способен прекрасно сохранять части кожи, чешуи, перьев и даже тела животных и насекомых целиком.

«Смолу можно сравнить с суперклеем для сохранения окаменелостей. Янтарь уникален - все, чего он касался, застывало во времени в смоле, которая по свойствам напоминает пластик», - отметил Калдуэлл.

Ученые изучили кости змеи с помощью мощного рентгеновского аппарата и сравнили их с современными змеями. Они пришли к выводу, что почти за 100 миллионов лет анатомические особенности змеиного позвоночника изменились незначительно. По словам ученых, этот вид змей существовал десятки миллионов лет.

Напомним, что недалеко от французкого города Тулуза фермер нашел на своем участке уникальную находку - череп с четырьмя бивнями, принадлежащий животному, живущему на Земле более 10 миллионов лет назад.