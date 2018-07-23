Мы тут уже три недели, и он ни разу не убирался, – в Очакове отдыхающие на Детском пляже возмущены состоянием туалета

Отдыхающие на Детском пляже в Очакове возмущены состоянием общественного туалета, который, по их словам, совсем не убирается.

Об этом идет речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

«Это просто ужас. За въезд одной машины берут 30 гривен, но туалет не убирается вообще. Мы здесь уже три недели. За это время ни разу не убирался туалет. За что берут деньги, непонятно», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее на Николаевщине после автомобильных соревнований украли четыре биотуалета.