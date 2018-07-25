В Николаеве ищут новые семьи для двух мальчиков, оставшихся без родительской опеки

Фото - иллюстрация В Николаеве служба по делам детей администрации Заводского района ищет семьи для детей, оставшихся без родительской опеки.

Об этом сообщили в администрации Заводского района.

«Кирилл, 11 лет (энергичный, веселый) и Дмитрий, 12 лет (рассудительный, спокойный) ждут встречи с любящими приемными родителями, опекунами, усыновителями. За информацией о детях просим обращаться по адресу: Николаев, улица Пограничная, 9, телефон (0512) 362282», - отмечено в сообщении.

Напомним, что ранее николаевские полицейские нашли сбежавшую из дома 15-летнюю девочку, но мать написала от нее отказ.