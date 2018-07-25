Мэр Николаева считает, что в вертикали власти он находится под губернатором

Александр Сенкевич Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что в вертикали власти он находится под главой Николаевской облгосадминистрации.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в среду, 25 июля.

В ответ на вопрос журналиста о том, будет ли он поддерживать кого-либо на президентских выборах, Сенкевич сказал, что не имеет права этого делать.

- Может ли городской голова быть в оппозиции к власти? Может. А какие результаты этой оппозиционности? Город-оппозиционер? На что навлекает это город? На то, что ему не будут выделяться государственные субвенции? На то, что ему будут блокироваться государственные проекты на разных уровнях. Да, может, конечно. Только что это даст? - спросил он.

Также Сенкевич подчеркнул, что он как городской голова находится в вертикали власти.

- А вертикаль власти у нас: президент - премьер - глава ОГА - городской голова. И вот эта вертикаль исполнительной власти регулирует вообще все - отношения, закон и порядок, - отметил Сенкевич.

Стоит отметить, что согласно статье 12 Закона «О местном самоуправлении», городской голова относится к местному самоуправлению и не является подчинённым лицом представителя исполнительной власти, коим является в том числе глава любой областной государственной администрации. Высшим же органом исполнительной власти в Украине является Кабинет министров. Что касается Президента Украины, то он является главой государства и выступает от его имени, является гарантом государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина.

Напомним, что ранее Александр Сенкевич рассказал о первой встрече после импичмента с главой Николаевской областной государственной администрации Алексеем Савченко и об их дальнейших планах на будущее города и области. По словам городского головы, после их «перерыва в общении», он и Алексей Савченко встретились, чтобы расставить все точки над «і». Хотя до этого Сенкевич агитировал за отставку Савченко.