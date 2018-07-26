В Николаеве отстранили водителя «маршрутки» на Коблево, в салоне которой пострадали два пассажира

В Николаеве отстранили от исполнения обязанностей водителя маршрутного такси предприятия ООО «Эталон-Авто», в автомобиле которого разбился стеклянный люк и пострадали два пассажира.

Об этом сообщил и.о. начальника управления инфраструктуры Николаевской ОГА Сергей Сикорский, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Напомним, что речь идет о «маршрутке» Николаев - Коблево, ранее в ней пассажир пытался открыть люк и тот рассыпался на осколки, которые поранили двух человек.

На предприятии проведут внеплановую проверку условий перевозок пассажиров и соблюдение условий договора с облгосадминистрацией. По словам Сикорского, предприятие-перевозчик допустило нарушения – привлечение к перевозке автобуса, который был переделан из грузового в транспортный, и ненадлежащий технический осмотр транспортного средства.

- Использование при перевозках автомобилей, переоборудованных из грузовых в транспортные, не допускается. Мы работаем над тем, чтобы вообще искоренить такое явление. Сейчас управление инфраструктуры при заключении договоров с перевозчиками ввело условие, согласно которому при перевозке не допускается использование транспортных средств менее чем на 19 посадочных мест, - сказал Сикорский.

При этом он отметил, что автомобиль, в котором произошел потенциально опасный для жизни граждан инцидент, был арендован ООО «Эталон-Авто» для перевозок и не относится к подвижному составу предприятия. Сикорский также подчеркнул, что единственным средством воздействия со стороны ОГА на предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки, является прекращение договора в случае выявления нарушений.