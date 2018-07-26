В центре Николаева убрали незаконно установленные МАФы

В Николаеве, 25 июня, демонтировали незаконно установленные временные сооружения по проспекту Центральному и улице Пушкинской.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Николаевского горсовета.

Отмечается, что специалисты департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции горсовета с правоохранителями провели очередной рейд в центре города, а позже демонтировали несколько нелегальных МАФов на проспекте Центральном и Пушкинской.

«Несмотря на дождь, немного поработали по демонтажу незаконных временных сооружений на оживленных магистралях: улице Пушкинской и проспекте Центральном», - сообщил директор департамента Андрей Ермолаев.

Также в пятницу, 27 июля, начнется демонтаж МАФов на углу проспекта Богоявленского и улице Южной.

Ранее сообщалось, что в центре Николаева установили новый МАФ - законность размещения будет проверятся.