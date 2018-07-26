Прокуратура нашла нарушения в Ольшанской колонии, на территорию которой она хочет перевести Николаевское СИЗО

В Николаевской области во время проверки Ольшанской исправительной колонии №53 нашли ряд нарушений.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Николаевская местная прокуратура №1 провела комплексную проверку «соблюдения национального законодательства и европейских стандартов содержания заключенных». К проверке привлекли спасателей, Госпродпотребслужбу, медиков, Государственную службу лекарственных средств и контроля за наркотиками и управление Гоструда в Николаевской области.

«Обнаружили нарушения требований законодательства, требующие немедленного принятия мер, направленных на их устранение. В частности, вопреки требованиям статей 115, 116 Уголовно-исполнительного кодекса Украины, статей 4, 7 Закона Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения», статьи 6 Закона Украины «Основы законодательства Украины о здравоохранении», администрация учреждения не в полной мере обеспечила надлежащие материально-бытовые и медико-санитарные условия осужденным, а также условия труда. Кроме того, допущено нарушение правил пожарной и техногенной безопасности, а также требований природоохранного законодательства», - сообщили в ведомстве.

С целью устранения недостатков внесли документ прокурорского реагирования. В областной прокуратуре также напомнили, что намерены разместить на территории, которая в настоящее время используется Ольшанской исправительной колонией, нового учреждения предварительного заключения, т.е. перенести туда Николаевское СИЗО.