Вечером в пятницу николаевцы смогут увидеть полное лунное затмение

В ночь с пятницы, 27 июля, на субботу, 28 июля, состоится самое долгое за 100 лет полное лунное затмение. Николаевцы смогут пронаблюдать за ним при условии отсутствия туч на небе, когда часы достигнут отметки 21:24.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife» со ссылкой на Николаевскую астрономическую обсерваторию.

Для наблюдения за явлением никаких технических средств не требуется. Луна должна потемнеть, а после этого сделаться тусклой с красноватым оттенком. Начало затмения ожидается в 21:24, полная его фаза будет в 22:30, а самая темная – в 23:31. Завершение затмения состоится ориентировочно в 1:19. Рядом можно пронаблюдать Марс, который будет выглядеть как оранжевая звезда.

Отметим, что Луна этой ночью пройдёт через центр земной тени. Это будет первое центральное лунное затмение с 15 июня 2011 года.

Напомним, что ранее астроном-любитель случайно нашел спутник, который NASA потеряло 13 лет назад.