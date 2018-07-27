Пришли в негодность: В Николаеве демонтируют более 30 км трубопровода горячей воды за ненадобностью

За полгода ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» собирается демонтировать более 30 километров труб горячего водоснабжения в связи с тем, что они пришли в негодность из-за нерегулярной эксплуатации.

Об этом стало известно в ходе пресс-тура для СМИ, организованного руководством предприятия в пятницу, 27 июля.

Журналистам показали трубы, которые собираются демонтировать. Экс-руководитель КП, советник директора «Николаевоблтеплоэнерго» Владимир Березницкий рассказал о том, что трубы перестали использовать еще в 2008 году, когда у теплоснабжающих компаний появился долг перед НАК «Нафтогаз Украины», в связи с чем горячую воду сначала стали поставлять в дома только в зимний период, а потом вообще прекратили.

— НАК Нафтогаз Украины из-за долгов теплоснабжающих предприятий за газ не давал лимиты на летний период на подачу горячей воды. Это 2005-2006 год. И когда предприятие отключило горячую воду, люди начали подключать бойлеры. Через год воду опять включили, а летом выключили. И люди начали массово писать заявление об отключении горячей воды. (...) Когда это количество заявлений стало больше 50%, тогда и в зимний период перестали подавать горячую воду. С 2008 года эти трубы находятся в пустом состоянии, в них не содержится вода. Конечно, они пришли в негодность, - сказал Владимир Березницкий.

По словам директора КП Николая Логвинова, предприятие получило ответы от всех ОСМД и ЖЭКов, в которых говорилось о том, что жильцы отказываются от горячей воды от «Николаевоблтеплоэнерго». Однако, если некоторые дома захотят получать горячую воду от предприятия, КП сможет это сделать.

Демонтаж будет проходить около полугода. С самих труб уже убрали всю теплоизоляцию. Всего за системы водоснабжения и трубы КП сможет получить приблизительно 6 миллионов гривен. Как утверждает Николай Логвинов, эти деньги пойдут на зарплаты сотрудникам и выплату налогов.

- По зарплате у нас есть задолженность, она не простроченная, две недели задолженность по авансу за июль. У нас есть овердрафт в ПриватБанке, мы зашли в минус, выплатити людям и снова имеем возможность пользоваться овердрафтом, - сказал Николай Логвинов.

Напомним, в межотопительный период 2018 года коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» находится в сложном финансово-экономическом состоянии, при котором не в состоянии выполнить свои платежные обязательства в полном объеме в связи с нехваткой оборотных средств.