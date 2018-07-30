«Будьте очень осторожны», - Супрун рассказала как выбирать грибы, чтобы не отравиться

Центр общественного здоровья подготовил несколько советов о том, как защитить себя от ядовитых грибов и что делать, если человек съел отравленный гриб.

Об этом на своей странице в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

«В Украине растут почти 2000 видов шляпочных грибов. Из них съедобными считаются не более 500. Если вы собираетесь в поход за грибами или ищете ингредиенты для нового рецепта - будьте очень осторожны», - пишет она.

Отмечается, что следует отказаться от употребления дикорастущих грибов, заменив их грибами, которые выращивают искусственно, подлежащих контролю и продаются в торговой сети, а также не покупать грибы на стихийных рынках.

Во время сбора следует внимательно осмотреть гриб: обратить внимание на цвет шляпки и ножки. Не рекомендуется срывать грибы возле трасс,предприятий и в засушливую погоду.

Добавим, что дома нужно еще раз проверить грибы и варить их лишь в течении первых суток после сбора.

«Основными признаками отравления грибами являются: тошнота, рвота, резкая боль в животе, диарея, повышение температуры тела, снижение пульса, одышка, судороги, отток крови от конечностей (холодные руки и ноги), появление галлюцинаций и бреда», - идется в сообщении.

При отравлении нужно промыть желудок простой водой, пить много жидкость и принять сорбенты.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области будут проводить рейды на рынках с целью недопущения продажи дикорастущих грибов без санитарной экспертизы.