На Европейском рынке работают более 10 тысяч украинских компаний, - Гройсман

Более 10 тысяч украинских компаний уже работают на европейском рынке.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман написал на своей странице в Facebook.

— Евросоюз - рынок номер один для украинского экспорта. Мы уверенно наращиваем объем взаимной торговли, - отметил он.

Напомним, 23 мая, в Николаеве состоялся бизнес-форум, в ходе которого был подписан меморандум о сотрудничестве между Региональной торгово-промышленной палатой Николаевской области и Торгово-промышленной палатой Фландрии - VOKA (Бельгия).