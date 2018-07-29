15 проверок – 5 актов: В УТБ на Николаевщине проверили рейсовые автобусы

29 июля в Николаевской области прошли проверки междугородних и пригородных автобусов.

Об этом сообщили на странице «Укртрансбезопасности» в Facebook.

Сообщается, что проверки осуществляли по факту отсутствия необходимых для перевозки документов.

— 29 июля инспекторами Управления Укртрансбезопасности в Николаевской области совместно с патрульной полиции проверено 15 автобусов, составлено 5 актов за нарушение статьи 60 Закона Украины «Об автомобильном транспорте» за отсутствие оформленных документов, предусмотренных статьей 39 этого закона, - сообщили в управлении.

Напомним, 26 июля, сотрудники «Укртрансбезопасности» в Николаевской области совместно с начальником транспортного управления Николаевского городского совета Олегом Манушевичем и работниками управления Гоструда провели внеплановую проверку ООО «Приватавтолюкс». В ходе проверки было обнаружено ряд нарушений.