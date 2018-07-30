В Николаеве нашли около десятка больных кроликов — на КП «Центр защиты животных» говорят, что это «не их вопрос»

В Ингульском районе Николаева в воскресенье, 29 июля, нашли около десяти больных кроликов.

Об этом сообщается в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

«Сегодня в районе развилки улиц Кирова и 2-я Набережная недалеко от «Велама» у реки, а если быть более точным, то напротив мойки (по улице 2-я Набережная) мы увидели выброшенных живых, но сильно больных кроликов. Их там не менее десятка, а может и больше! Они разбросаны среди деревьев на приличной территории. Кролики возможно заразные и возможно могут представлять угрозу другой живности обитающей в том районе. Это не утверждение, а мое предположение. Но в чем у меня нет сомнения – это в том, что эти кролики мучаются!» - говорится в сообщении.

Директор КП «Центр защиты животных» Александр Голобродский в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщил, что предприятие не занимается кроликами. По его словам, никакие кроличьи болезни не передаются собакам и кошкам.

- Вообще никогда мы этими животными не занимались и не занимаемся. Совсем не наш вопрос. Я даже не знаю, что вам на это ответить. Кролики - это вообще сельскохозяйственное животное, - сказал директор КП.

В свою очередь заместитель начальника управления Госпотребслужбы Вячеслав Бродовский рассказал, что подбором всех животных занимается «Центр защиты животных».

- Всех, которых сбила машина, либо же которых вывезли. Потом он (Центр - прим. ПН) сообщает нам, мы уже выделяем своего ветеринарного врача, он приходит и осматривает, чтобы установить в чем причина, - рассказал Бродовский.

Также он отметил, что их сотрудники выедут по указанному адресу и займутся выяснением обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что у николаевского «Центра защиты животных» привязали домашнюю собаку.