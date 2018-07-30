Мэр Николаева потребовал «вжарить» выговоры четырем депутатам-чиновникам из «ОппоБлока» за присутствие на исполкоме

Николаевский городской голова Александр Сенкевич потребовал объявить выговор четырем депутатам городского совета, являющимся работниками исполнительных органов власти, которые в пятницу, 27 июля присутствовали на заседании исполкома, а не на своем рабочем месте.

Об этом он заявил в понедельник, 30 июля в ходе аппаратного совещания.

Данное поручение он озвучил директору департамента городского головы Юлии Литвиновой.

— В пятницу был у нас исполком. Я здесь видел четырех депутатов, которые являются работниками органов местного управления. По КЗоТу они должны находиться на рабочем месте. Потому что они просто пришли, посидели и ушли. На каком основании они там сидели? Выговор им всем за то, что во время рабочего дня они находились здесь, а не на своем рабочем месте исполняли свои обязанности. Посмотрите по камере, кто там сидел. Вне зависимости от партийной принадлежности, всем «вжарить» выговор. Чтобы знали, что надо работать, а не сидеть на исполкомах, в носу ковыряться, простите, — возмутился Сенкевич.

Отметим, что на заседании исполкома присутствовали следующие депутаты от «Оппозиционного блока» Игорь Копейка, Александр Маликин, Станислав Мишкур, Павел Зоткин, Артем Грозов и Вячеслав Янков, от фракции «Наш Край» Вячеслав Карцев и внефракционный депутат Сергей Карцев, среди них, работниками исполнительных органов являются Маликин - и.о. директора КП «Центр энергоэффективности», Грозов - замдиректора ЖЭКа «Південь», Янков - директор КП «Дорога», Мишкур - КП «Дорога».

Напомним, ранее городской голова Николаева Александр Сенкевич в четверг, 31 мая, подписал распоряжение о выговоре трем главам администраций: Центрального, Ингульского и Заводского районов.