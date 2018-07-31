Экс-командир очаковских «морских котиков» прокомментировал самоподжег своего подчинённого

Конфликт между командованием части №1594 и бойцами этого подразделения, приведший к попытке самоподжега возле стен Министерства обороны, возник из-за систематического невыполнения приказов.

Об этом заявил командир этого подразделения капитан 1-го ранга Эдуард Шевченко в специально записанном видео, сообщает Цензор.НЕТ.

Как известно, 26 июля бывший военнослужащий 73-го морского центра специальных операций Сергей Ульянов поджег себя возле здания Минообороны. Ульянов заявил журналистам, что был уволен из армии и безуспешно добивался восстановления. Таким шагом Ульянов хотел привлечь внимание к своей ситуации, а также других военнослужащих.

В то же время, по словам Шевченко, нарушения устава были довольно частыми и в результате он предложил группе бойцов комендантского взвода перевестись в другую часть и не препятствовал этому переводу. Однако, разрешение Генштаба на перевод в другое подразделение получили только 11 бойцов из 12.

- Не был переведен только командир взвода. На это было несколько причин. Одна из них - в течение года он не оформил допуск - были сомнения в подлинности его документов. Поэтому никто и никуда его не переводит... После того, как командира взвода не отпустили, они все подняли бунт. Иначе я это не назову... Ни одного документа в личном деле (ред. - командира взвода) нет оригинального - одни лишь ксерокопии. Причем, составлены безграмотно... Более того, есть у меня подтверждение кадрового центра ВСУ, что гражданин Ульянов Владимир Аркадьевич не числится среди лиц офицерского состава, которые проходят действительную службу в ВСУ или военную службу в запас, - рассказывает Шевченко.

Напомним, что в июле 2017 четверо бывших бойцов из 73-го Морского центра спецопераций, который базируется в Очакове, организовали пикет под зданием Минобороны в Киеве, а один из них приковал себя цепью к столбу. Тогдашний командир воинской части №2492 Эдуард Шевченко в комментарии «Преступности.НЕТ» рассказал, что эти его бывшие подчиненные ранее постоянно нарушали дисциплину в части.

Отметим, что Командование ССО после этих событий сообщало, как Сергей Ульянов и еще несколько участников протестов оказались фигурантами уголовных производств.