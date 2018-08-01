В Заводском районе Николаева демонтировали незаконно установленные МАФы

В Заводском районе Николаева, в среду, 1 августа демонтировали несколько незаконно установленных объектов, которые размещены без соответствующих разрешительных документов на земельных участках района.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Николаевского горсовета.

На выполнение решений комиссии по вопросам упорядочения размещения объектов торговли и сферы услуг на территории Николаева проведен демонтаж временных сооружений по улице Озерной, 11 и проспекту Центральному, 23.

Кроме того, во исполнение решения исполнительного комитета Николаевского городского совета о демонтаже рекламных средств в городе демонтировали рекламные средства по улице Корабелов, 8, 12, проспекту Центральному, улице Московской угол улицы Пограничной.

Напомним, что в Николаеве, 25 июня, демонтировали незаконно установленные временные сооружения по проспекту Центральному и улице Пушкинской.