В Николаеве на Одесском шоссе столкнулись «Chevrolet» и «Toyota» – первая зацепила «маршрутку»

Фото: иллюстрация из интернета В Николаеве в четверг, 2 августа, на Одесском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием «маршрутки» и автомобилей «Chevrolet Lacetti» и «Toyota».

Эту информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в патрульной полиции в Николаевской области.

По предварительной информации, «Chevrolet Lacetti» пересекала Одесское шоссе по улице Почтовой и не предоставила преимущество в движении автомобилю «Toyota», в следствии чего ударила в бок «Chevrolet Lacetti», которую отбросило на столб на обочине. Во время «полёта» автомобиль по касательной зацепил «маршрутку».

Сообщается, что никто из пассажиров маршрутного такси не пострадал. Оба водителя и пассажир «Chevrolet Lacetti» получили повреждения разной степени тяжести. Им вызвали карету медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в Николаеве пьяный водитель «Renault» въехал в грузовик – у легковушки вспыхнул моторный отсек.