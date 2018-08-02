В Николаеве под зданием ГУНП активисты требовали расследовать «избиение» участковым полицейским директора колледжа

В четверг, 2 августа, под зданием Главного управления Нацполиции в Николаевской области требовали расследования действий сотрудника полиции, который якобы нанес легкие телесные повреждения директору колледжа, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 1 августа директор торгового лицея Николаева Руслан Жовтоножко заявил о якобы избиении сотрудником полиции после того, как тот отказался взять повестку. Полицейские опровергли данную информацию и показали видео того, как их сотрудник пытается вручить руководителю ВУЗа повестку, а тот выталкивает его из кабинета.

Участники данной акции пришли с требованием об открытии уголовного производства в отношении полицейского, который якобы избил директора лицея, а также его отстранении от должности. По их утверждениям, участковый перед вручением повестки не представился, а также применил физическую силу.

Примечательно, что сами митингующие расценивают действия в отношении директора лицея не как к начальнику учебного учреждения и физического лица, которому сотрудник полиции должен был вручить повестку, а как члена политической партии.

Спикер Нацполиции Елена Бережная заявила, что полицию вызвали оба участника данного конфликта. Также она отметила, что, согласно результатам судмедэкспертизы, опубликованным в СМИ, телесное повреждение, которое якобы своими действиями спровоцировал полицейский директору лицея Жовтоножко, было нанесено за сутки до инцидента. Кроме того, по ее словам, расследование будет проводиться по двум производствам, по заявлениям обоих участников конфликта.

– Согласно заявлению потерпевшего, внесены сведения в ЕРДР и будет проводиться служебное расследование о действиях полицейского. Точно так же и по рапорту полицейского, за нападение сотрудника полиции внесены сведения в ЕРДР и будет расследоваться, – сказала Бережная.

В то же время, заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Николаевской области Максим Ахрамеев сообщил участникам «митинга», что участковый, придя к директору лицея представился, а также никаких противоправных действий со своей стороны не предпринял.

Позже к митингующим вышел заместитель начальника следственного отдела полиции, который сообщил, что все ответы участники акции получат в письменном виде.

Стоит отметить, что по информации «Преступности.НЕТ» директор лицея на протяжении нескольких месяцев отказывается получать повестку, являясь подозреваемым в трех уголовных производствах по экономическим преступлениям.

Напомним, что в Николаеве преподаватель обвинила директора торгового лицея Жовтоножко в нарушении прав сотрудников и выплате премий своей жене

Стоит отметить, что ранее Руслан Жовтоножко избирался в облсовет по спискам «Фронта Змін» и в 2014 году занял депутатское место Тараса Кремня. Также ранее сообщалось, что дочь депутата Ирина Жовтоножко оказалась единственной николаевской студенткой, которой экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк назначил академическую стипендию Кабинета Министров Украины.