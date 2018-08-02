Николаевская ОГА собирается предоставить Коблево статус курорта - состоялось первое заседание рабочей группы

Евгений Шевченко В среду, 1 августа, в Николаевской областной государственной администрации провели первое заседание рабочей группы по предоставлению селу Коблево статуса курорта местного значения.

Об этом сообщил заместитель председателя Николаевской ОГА Евгений Шевченко на своей странице в Facebook.

«В этом вопросе есть поддержка депутатов облсовета, ведь все понимают насколько это важно для развития туризма на Николаевщине. С сегодняшнего дня начали проработку необходимой документации для подготовки решения областного совета. Этот процесс является сложным и длительным, но уверен, что благодаря сотрудничеству достигнем поставленной цели!» - подчеркнул Шевченко.

Напомним, что в четверг, 2 августа, на набережной Коблево горело сразу несколько киосков.