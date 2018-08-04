В ТОП-100 Украины попали шестеро николаевских шахматистов

Шестеро николаевских шахматистов попали в ТОП-100 Украины.
Об этом сообщают в Федерации шахмат Николаевской области.
Также международная шахматная федерация опубликовала рейтинги шахматистов по состоянию на 1 августа. Его возглавил Юрий Криворучко (2710). Трое украинских гроссмейстеров имеют рейтинг 2700 и выше.
В мировую сотню входят 7 шахматистов Украины: Юрий Криворучко (2710), Василий Иванчук (2709), Павел Эльянов (2705), Руслан Пономарев (2686), Антон Коробов (2662), Мартын Кравцив (2653), Александр Арещенко (2651).
А в ТОП-100 шахматистов Украины вошли шестеро николаевцев.
18 – мг Александр Зубов (2604)
19 – мг Александр Бортник (2603)
33 – мг Виталий Сивук (2535)
62 – мм Николай Бортник (2462)
71 – мф Пен Ли Мин (2442)
76 – мм Эмиль Мирзоев (2434)
Ранее сообщалось, что в Николаеве подвели итоги всеукраинских соревнований «Mykolaiv Chess Fest».