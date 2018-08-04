В ТОП-100 Украины попали шестеро николаевских шахматистов

Фото: иллюстрация из интернета Шестеро николаевских шахматистов попали в ТОП-100 Украины.

Об этом сообщают в Федерации шахмат Николаевской области.

Также международная шахматная федерация опубликовала рейтинги шахматистов по состоянию на 1 августа. Его возглавил Юрий Криворучко (2710). Трое украинских гроссмейстеров имеют рейтинг 2700 и выше.

В мировую сотню входят 7 шахматистов Украины: Юрий Криворучко (2710), Василий Иванчук (2709), Павел Эльянов (2705), Руслан Пономарев (2686), Антон Коробов (2662), Мартын Кравцив (2653), Александр Арещенко (2651).

А в ТОП-100 шахматистов Украины вошли шестеро николаевцев.

18 – мг Александр Зубов (2604) 19 – мг Александр Бортник (2603) 33 – мг Виталий Сивук (2535) 62 – мм Николай Бортник (2462) 71 – мф Пен Ли Мин (2442) 76 – мм Эмиль Мирзоев (2434)

Ранее сообщалось, что в Николаеве подвели итоги всеукраинских соревнований «Mykolaiv Chess Fest».