В ТОП-100 Украины попали шестеро николаевских шахматистов

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Фото: иллюстрация из интернета
Шестеро николаевских шахматистов попали в ТОП-100 Украины. 

Об этом сообщают в Федерации шахмат Николаевской области.

Также международная шахматная федерация опубликовала рейтинги шахматистов по состоянию на 1 августа. Его возглавил Юрий Криворучко (2710). Трое украинских гроссмейстеров имеют рейтинг 2700 и выше.

В мировую сотню входят 7 шахматистов Украины: Юрий Криворучко (2710), Василий Иванчук (2709), Павел Эльянов (2705), Руслан Пономарев (2686), Антон Коробов (2662), Мартын Кравцив (2653), Александр Арещенко (2651).

А в ТОП-100 шахматистов Украины вошли шестеро николаевцев. 

18 – мг Александр Зубов (2604)

19 – мг Александр Бортник (2603)

33 – мг Виталий Сивук (2535)

62 – мм Николай Бортник (2462)

71 – мф Пен Ли Мин (2442)

76 – мм Эмиль Мирзоев (2434)

Ранее сообщалось, что в Николаеве подвели итоги всеукраинских соревнований «Mykolaiv Chess Fest».

Людмила Жерновская

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