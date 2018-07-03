В Николаеве подвели итоги всеукраинских соревнований «Mykolaiv Chess Fest»

В Николаеве завершился всеукраинский шахматный фестиваль «Mykolaiv Chess Fest», который проходил в течение семи дней с 21 по 27 июня.
Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на пресс-службу Федерации шахмат Николаевской области.
В фестивале приняли участие порядка 200 шахматистов, тренеров и судей из 15 областей Украины. В шести турнирах были определены 67 призёров в различных номинациях, а общий призовой фонд фестиваля составил 58 тысяч гривен.
Турнир А (Мемориал А. Волчка):
1 место – международный мастер Николай Бортник
2 место – мм Эмиль Мирзоев
3 место – мастер ФИДЕ Пен Ли Мин.
Турнир D (Ингульские мосты – блиц):
1 место – мм Бортник Николай
2 место – кмс Сидорика Владислав
3 место – кмс Будников Олег.
Напомним, ранее сообщалось, что николаевская бильярдистка сенсационно стала чемпионкой Украины.