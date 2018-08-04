В Винницкой области нашли скифские украшения и элементы одежды

В городе Гайсин Винницкой области археологи завершили исследование памятника археологии местного значения — кургана «Кладовая могила», в котором нашли древние украшения и элементы одежды.

Об этом сообщается на сайте НИЦ Спасательная археологическая служба.

Отмечается, что памятник раскапывали и грабили на протяжении более сотни лет. Как следствие — отсутствовала сведенная и систематизированная информация о кургане.

Во время работ были установлены границы и размеры курганной насыпи, а также проведена подробная аэро- и топографическая съемки памятника и прилегающей к нему территории.

В результате были обнаружены неизвестные до этого части древнего могильника. А также найдены древние украшения и элементы одежды — бронзовая подвеска, ворворка и два фрагмента каменных сверления топоров позднебронзовой эпохи.

На основе выявленных находок и особенностей конструкции кургана археологи установили, что время сооружения кургана приходится на позднескифскую эпоху, последнюю треть V — начало IV в. до н. э.

Напомним, ранее в Украине нашли уникальные женские останки с росписью на кости возрастом около 4500 лет.