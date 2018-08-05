Больше воды, никакого алкоголя и отказ от загара, – Супрун рассказала украинцам, как отдыхать в жару без вреда для здоровья

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что загар вредит здоровью, а в жару нужно больше пить воды и отказаться от алкоголя.

Об этом она сообщила у себя в Facebook.

Так, она упомянула, что загар совсем не полезен для здоровья и добавила, что солнцезащитным кремом нужно пользоваться каждый раз, когда человек выходит на улицу, а не только когда он собирается позагорать. Если же вы все-таки обгорели, и.о. министра не советует пользоваться сметаной и жирными кремами.

Также Супрун добавила, что ледяной напиток в жару - не лучший способ утолить жажду, поскольку не способствует охлаждению тела, при этом она отметила, что и от алкоголя в жаркие дни следует отказаться, так как только усиливает потерю воды организмом и никоим образом не освежает.

«Взрослый человек теряет с потом 0,5-1 л жидкости в сутки. А в жару потери могут достигать 1-1,5 л в час. Поэтому обязательно позаботьтесь о воде. Время от времени уместно смачивать лицо, шею, локтевые сгибы и под коленями», - отметила чиновник.

Супрун напомнила, что в случае планирования отдыха с детьми, нужно помнить, что они гораздо более чувствительны к жаре. Поэтому выбор правильной одежды для малыша и надежную защиту от солнца - очень важно.

«Не оставляйте детей или домашних любимцев в автомобиле без присмотра. В жару это очень опасно для жизни. Если вы выбрали отдых дома - вспомните правила пользования кондиционером», - добавила Супрун.

Напомним, что ранее Ульяна Супрун заявила, что сметану, подсолнечное масло и зубную пасту нельзя наносить на места солнечных ожогов.