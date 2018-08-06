«Провожал девушку в Москву»: Боец ВСУ разоблачил очередной фейк пропаганды Кремля

Боец 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ лично разоблачил фотофейк, который распространила российская пропаганда.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Фото, на котором он обнимает свою девушку, пропагандисты Кремля, в частности корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, озаглавили «Боец АТО провожает свою девушку в Москву».

Этот снимок якобы был сделан на фоне поезда с табличкой «Львов-Москва». Однако другие пользователи очень быстро разоблачили фейк, найдя оригинальное фото — на нем на табличке маршрута написано «Харьков-Ужгород».

Боец АТО провожает свою девушку в Москву. pic.twitter.com/neHQwWZxDp — Александр Коц (@sashakots) 30 июля 2018 г.

За минуту ищется оригинальчик фоточки pic.twitter.com/zZoUNKsP8u — злой 😠 (@abtohton) 30 июля 2018 г.

- Я возвращался из АТО домой, из Харькова в Тернополь, где и была сделана эта фотография. Если не ошибаюсь, еще в 2015 году, — прокомментировал фейковое фото боец ВСУ.

Эту информацию также подтвердили в бригаде, где служит военный, и волонтер, которая лично с ним знакома.

- Это фото где-то 3-4-летней давности, он мой земляк из соседнего села. Он тогда был, вроде бы, больше года на востоке, и его тогда встречала впервые девушка, — рассказала волонтер.

Напомним, ранее российские СМИ уличили в распространении фейка о том, что Украина хочет превратить Крым в остров