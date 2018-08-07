«Не надо бояться «теплых» кредитов», - Сенкевич призвал николаевцев утеплять дома за счет государства

В Николаеве жители дома по улице Архитектора Старова стали одними из первых, кто воспользовался программой «Теплый дом» и взяли кредит в банке для того, чтоб утеплить многоквартирное здание.

Об этом рассказала председатель ОСМД «Северный 5», к которому относится этот дом, Анна Каренда, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По ее словам, в доме, из-за его расположения вблизи реки, постоянно сырели стены. В связи с этим жители решили воспользоваться программой «Теплый дом».

— Вот этот подъезд больше всего обветривается, здесь мокли, сырели стены, поэтому этот подъезд быстрее «созрел» на эту программу. И мы рискнули. Хотели сразу весь дом, но те два подъезда немного притормозили, сказали: «Вы будете первопроходцами», поэтому жители одного подъезда собрались, подписали заявление, большинство поддержало, мы обратились в банк, взяли кредит, воспользовались программами, - городская, государственная, ну и областная поддержка. Две компенсации мы уже получили по итогу работ, а вот областную теперь ждем, - сказала Анна Каренда.

В свою очередь городской голова Александр Сенкевич отметил, что городская власть будет помогать жителям ОСМД, если они также решат утеплять дом по этой программе.

— Сегодня мы видим готовый объект. Мне бы очень хотелось, чтоб этот пример был для николаевцев – не нужно бояться «теплых» кредитов. Не нужно бояться вообще организовывать ОСМД. Если вы возьмете на себя ответственность за свое жилье, только тогда городская власть будет вас поддерживать во всех ваших начинаниях, идеях. Мы обязательно поможем вам в финансировании, - сказал Александр Сенкевич.

Заместитель городского головы по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук добавил, что из городского бюджета на софинансирование было выделено 3 миллиона гривен.

— В этом году изначально было выделено около 3 миллионов гривен на компенсацию кредитов. Но, учитывая, как эффективно начал работать центр энергоэффективности, количество ОСМД, которое желало принять участие в государственной программе у нас, по сравнению с прошлым годом, выросло в три раза, - добавил Александр Омельчук.

Как рассказала Анна Каренда, все жители дома заплатили 10% от суммы кредита – 860 тысяч гривен. Еще 35% заплатили из бюджета города, а 40% - из государственного. Теперь жители дома ожидают и средства из областного бюджета.

Напомним, по результатам первого полугодия 2018 года долг бытовых потребителей газа в Николаевской области увеличился на 37% по сравнению с таким же периодом прошлого года, и составляет почти 400 миллионов гривен.