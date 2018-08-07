Компания «Місто для людей - Миколаїв» продолжает набор сотрудников – добавили новые вакансии

Компания «Місто для людей - Миколаїв» продолжает набор сотрудников и предлагает зарплаты выше рыночных.

Управляющая компания, которая планирует нанять до 750 сотрудников и будет обслуживать дома в Ингульском и Корабельном районах, а также микрорайоне Соляные, объявила о новых вакансиях в свой николаевский филиал.

К ранее опубликованному списку добавились следующие вакансии:

1. Специалист центра обслуживания

(уровень заработной платы - 7000 - 10 000 гривен);

2. Бухгалтер (уровень заработной платы - 8000 - 12 000 гривен);

3. Экономист (уровень заработной платы - 8000 - 12 000 гривен);

4. HR-менеджер (уровень заработной платы - 9000 - 12 000 гривен).

Также компания предоставит медицинскую страховку каждому сотруднику.

За дополнительной информацией касательно трудоустройства просьба обращаться по номеру телефона: +38 096 600 10 32 и e-mail: mdl.jobs.nikolaev@gmail.com

Как известно, ранее в компании «Місто для людей» рассказали, сколько будут зарабатывать их сотрудники.

Также напомним, что «Місто для людей» начнёт свою работу в Николаеве с 1 сентября 2018 года.