«Было убеждение, что деньги украдут», – Казакова уверенна, что управление культуры присвоило бы деньги на организацию Нового года

Секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова заявила, что во время празднования Нового года на Соборной площади доверила организацию Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, потому что была уверенна, что управление культуры украдет деньги.

Об этом она заявила 7 августа в ходе депутатской комиссии по правам человека, законности, гласности, антикоррупционной политики, местного самоуправления, депутатской деятельности, этики, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Секретарь горсовета заявила, что в ходе подготовки празднования к Новому году, она, будучи исполняющей обязанности Николаевского городского головы, сама поручила Департаменту ЖКХ закупать все необходимое для Нового года, потому что была уверенна, что деньги украдут.

— Если вы помните, по Новому году у нас было решение исполкома, Андрею Николаевичу (Палько -ПН) было поставлено задание, чтоб все прошло открыто. Я принципиально сказала, что иллюминация будет покупаться на ЖКХ, а потом ее ЖКХ сможет решением исполкома или сессии передать на хранение. У меня было убеждение, что деньги украдут. Почему у меня было мнение, чтоб деньги не прошли через культуру? У меня было убеждение, что деньги украдут, - сказала Татьяна Казакова.

Позже секретарь горсовета добавила, что деньги, по ее убеждению, могли украсть сотрудники управления культуры.

— Культура украла бы деньги просто напросто и у нас не было бы никакого Нового года, - сказала Казакова.

Также Татьяна Казакова показала папку, в которой, по ее словам, хранились все договора, которые заключил Департамент ЖКЗ с коммунальным предприятием и компанией «Аттракцион». В то же время вице-мэр Юрий Степанец добавил, что на заседании исполкома не рассматривался вопрос о том, чтоб оплачивать электричество коммерческой фирме. В договорах этого, как утверждает вице-мэр, тоже не было. А глава фракции «Блок Петра Порошенко «Солидарность» в горсовете Елена Киселева, тем временем поинтересовалась, кто составлял эти договоры. Татьяна Казакова ответила, что это неважно, а Степанец сказал, что составителем был Андрей Палько.

В то же время глава фракции «Оппозиционный блок» в горсовете Игорь Дятлов предложил Казаковой направить запрос на директора КП «Информационно-вычислительный центр» Евгения Богаченко, чтоб он предоставил видеозаписи с тех заседаний исполкома, где решался этот вопрос. В ответ на это Татьяна Казакова сказала, что сделает это и добавила, что Богаченко подчиняется городскому голове Александру Сенкевичу.

Однако в комментарии «Пресупности.НЕТ» начальник управления культуры Николаевского городского совета Юрий Любаров отметил, что управление культуры активно участвовало в организации новогодних праздников на Соборной площади, в том числе, и с финансовой стороны. Поэтому прокомментировать слова Татьяны Казаковой он не может.

— Как это мы не организовывали? Организатором выступал городской совет. А ответственным за все мероприятия, творческой части было управление культуры. Еще в сентябре управление культуры приобрело елку, арки. В ноябре приобрели иллюминацию по улице Соборной. Это все было управление культуры, - отметил Юрий Любаров.

Напомним, заместитель Николаевского городского головы Юрий Степанец рассказал, на основании чего был отстранен директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Андрей Палько. Оказывается, Палько отстранили из-за организации празднования Нового года на Соборной площади.