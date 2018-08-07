У Сенкевича заявили, что отстранили начальника ДЖКХ Николаева из-за вопросов к организации Нового года на Соборной площади

Заместитель Николаевского городского головы Юрий Степанец рассказал, на основании чего был отстранен директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Андрей Палько. Оказывается, Палько отстранили из-за организации празднования Нового года на Соборной площади.

Вопрос обсуждался во вторник, 7 августа, в ходе депутатской комиссии по правам человека, законности, гласности, антикоррупционной политики, местного самоуправления, депутатской деятельности и этики, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

На заседание пригласили Юрия Степанца, на основании докладной записки которого и был отстранен Андрей Палько. По его словам причиной послужили публикации в СМИ, в которых говорится об установке ледового катка и оплаты электричества из городского бюджета.

— Послужила основанием публикация в средствах массовой информации по поводу оплаты Департаментом ЖКХ коммерческой структуре использованной электроэнергии во время проведения новогодних праздников. (...) Возможно было нецелевое использование бюджетных средств, по сути мы платили коммерческой структуре, - сказал Степанец.

Депутаты возмутились тем, что вопросу уже около полугода, а решаться он начинает только сейчас и ради этого отстраняют Палько. Глава фракции «Оппозиционный блок» в горсовете Игорь Дятлов, в свою очередь, поинтересовался, будет ли проведено расследование по факту заявления сотрудницы Департамента ЖКХ Валерии Корчаговой, которая сказала, что заместитель директора департамента ЖКХ Александр Репин запер ее в кабинете.

— На прошлой неделе в средствах массовой информации было видео, где непосредственно ваш подчиненный, ваш сотрудник – женщина, говорит о том, что она была забарикадирована в течение полудня в кабинете вашего подчиненного господина Репина. Скажите, пожалуйста, вы, как руководитель, заммэра и мужчина, как вы считаете, по такому факту должна быть реакция хоть одного руководителя городской исполнительной власти? Нужно ли проводить проверку, выявлять факты? Уже прошла неделя, - спросил Игорь Дятлов.

В ответ на это Степанец заявил, что материалы находятся в полиции, а также отметил, что отстраненному Палько можно присутствовать на комиссиях и участвовать в их деятельности. Позже Игорь Дятлов поинтересовался у директора департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Андрея Ермолаева, как он голосовал на исполкоме, который обсуждал организацию празднования Нового года на Соборной площади, в том числе и установку ледового катка. Ермолаев ответил, что голосовал положительно, а вопрос о проведении электричества не обсуждался. В свою очередь, присутствующий на комиссии член исполкома, адвокат Владимир Тимошин сообщил, что вопрос обсуждался и он единственный высказывался против.

— Я помню этот исполком и на этом исполкоме я был единственным против этого всего. Ставил вопрос по поводу схемы и вы мне тогда схемы все показывали, как оно будет стоять и задавал вопрос по поводу того, что это роется и что это за траншеи и говорил по поводу электроэнергии, и задавал вопрос, чей это каток, - сказал Тимошин.

После этого Тимошин заявил, что, по его мнению, все это сделано для того, чтоб «крышевать» Александра Репина и исполняющего обязанности директора ДЖКХ Виталия Кузнецова.

— Есть одна компания, которая собралась и конкретно «крышует» Кузнецова и Репина. Ставится вопрос – либо они знали, что они делают, либо, как говорят они в теме, либо в доле, - сказал Владимир Тимошин.

Игорь Дятлов, просмотрев документы, заявил, что в уголовном производстве, на которое в своей докладной записке ссылается Юрий Степанец, сказано только о том, чтоб городской совет предоставил результаты проведенных служебных проверок, если таковые были.

— «Кроме того, просим предоставить в указанный срок заверенные копии имеющихся в распоряжении Николаевского городского совета документов по поводу проведения относительно зазначенных лиц служебных проверок с обозначением их результатов и примененных мер». Тут написано, чтоб вы просто предоставили информацию, проводились ли проверки. Тут не сказано, чтоб вы их провели, - сказал Дятлов.

Степанец, в ответ на это, отметил, что эти факты также решили проверить, на что Дятлов заявил, что вице-мэр просто манипулировал уголовным производством.

— Нужно дальше комментировать? Понятно? Это ваша инициатива. Я имею в виду, городской исполнительной власти. У вас полиция просто запросила материалы, открыли уголовное производство. Они проводят расследование. И они могут у вас попросить ту или иную информацию, вы вправе давать ее или нет, если на то нет решения суда. Но в данном случае, вместо того, чтоб передать информацию или же не передавая ее, вы решили просто на основании их письма, фактически сманипулировать и отстранить Палько на время комиссии, - сказал Дятлов.

В итоге, этот вопрос было решено вынести на обсуждение исполнительного комитета горсовета.

Напомним, в Николаевском городском совете проверят законность компенсации из городского бюджета части стоимости электроэнергии фирме, которая зимой установила каток на Соборной площади.