Быстро сориентировался: В Коблево спасатель вытащил из воды двух тонущих девочек

8 августа, в Коблево, спасатель Дмитрий Струк вытащил из воды двух девочек 10 и 11 лет, которые едва не утонули.

Об этом сообщают Коблево News со ссылкой на очевидцев.

По рассказу свидетелей и самого спасателя две девочки 10 и 11 лет заплыли на надувном матрасе далеко от берега, упали с него в воду и начали тонуть. Дмитрий Струк рассказал, что, увидев тонущих детей, быстро завел скутер и подплыл к девочкам.

— Я был на посту и наблюдал за купающимися людьми, особенно за теми, кто плавал за буйками. Увидел, как двое детей свалились с матраса и начали тонуть. Быстро схватил ключи от скутера, завел его и подлетел к ним. Благодаря тому, что я был в спасательном жилете, нырнул и смог одной рукой захватить одну девочку, другой рукой – вторую. Так и погрузил их на скутер, – рассказал Дмитрий.

Примечательно, что о местонахождении родителей в момент, когда их дети тонули неизвестно. Спасатель рассказал, что девочки достаточно долго находились в море и заплыли на опасную для их жизни глубину. На берегу дети от испуга расплакались. Позже подошли родители и забрали их, поблагодарив спасателя за его работу.

Напомним, в Николаевской области за сутки, 7 августа, на водоемах нашли тела трех утопленников.