Жителей Николаевщины предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в лесах в ближайшие недели

На территории Николаевской области в ближайшие недели сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Отмечается, что температура воздуха повысится до плюс 30-34 градусов, безоблачная и без осадков погода ожидается в ближайшие недели, в связи с этим сохранится высокий уровень пожарной опасности на Николаевщине.

«Чрезвычайная пожарная опасность предусматривает особое обращение населения при посещении лесных массивов и прилегающей к ним территории, ведь риск возникновения пожаров по причине неосторожного обращения с огнем. Николаевское областное управление лесного и охотничьего хозяйства обращается ко всем жителям и гостям области с просьбой быть осторожными при обращении с огнем во время отдыха или проведения сельскохозяйственных работ в поле, на приусадебных, садовых участках! Лесной пожар может начаться с возгорания на смежном с лесным массивом участке. Достаточно одной непоправимой ошибки и огонь натворит беды в лесу. При посещении леса будьте осторожны и внимательны, не нарушайте «Правила пожарной безопасности в лесах», – сообщили в управлении.

Также в управлении лесного хозяйства напомнили о том, что запрещается делать в течение пожароопасного периода.

«Запрещается: • разведение костров в лесу; • заезд на территорию лесного фонда (кроме транзитных путей) транспортных средств и других механизмов; • курить, бросать в лесу непогашенные спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую золу, кроме мест с открытым и освобожден от горючих материалов грунтом; • выжигать траву и другие растительные остатки на землях лесного фонда, а также на других земельных участках, непосредственно примыкающих к лесу, в том числе проводить сельскохозяйственные палы; • сваливать и сжигать в лесных насаждениях мусор, строительные остатки, бытовые и горючие отходы и тому подобное», - добавили в управлении.

Напомним, что ранее на Николаевщине спасатели ликвидировали несколько пожаров на открытых территориях, которые были спровоцированы неосторожным обращением с огнем.