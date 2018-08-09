«Неизвестные угрожали по телефону»: В Одессе сорвали встречу с Нобелевским лауреатом Светланой Алексиевич

В Одессе была отменена встреча с лауреатом Нобелевской премии, писателем и публицистом Светланой Алексиевич, запланированная на 20:00 в «Зеленом театре».

Об этом она сообщила в своем видеообращении.

«Несколько минут назад я узнала, что поступают угрозы устроителям нашей сегодняшней встречи и мне лично. Обвиняя меня в каких-то совершенно надуманных обидах, нанесенных украинцам. Это никак не может быть, поскольку моя мама украинка, я родилась в Украине и всегдачувствовала в себе украинскую кровь. Но ради нашей общей безопасности сегодняшней нашей встречи не будет, мы ее отменим», — заявила Алексиевич.

Она поблагодарила всех, кто пришел на ее выступление, и подчеркнула, что для нее «всегда важна любая встреча с Украиной».

Об отмене встречи из-за анонимных телефонных звонков с угрозами организаторы заявили перед ее началом, сообщает «Громадське радіо». Алексиевич приехала в Одессу вечером 7 августа, но место ее пребывания не разглашается.

По информации некоторых украинских СМИ, Алексиевич на несколько часов появилась в базе «Миротворца» за «пропаганду, направленную на разжигание межнациональной розни и манипулирования общественно значимой информации», но потом была оттуда удалена.

Отметим, что в 2015 году Алексиевич осудила российскую агрессию против Украины.

Напомним, ранее в СБУ сообщали, что в Киеве по заказу России «националисты» едва не сорвали показ крымскотатарского фильма.