Мораторий на землю является фактором правонарушений в агросфере, - Минюст

Мораторий на куплю-продажу земель является фактором правонарушений в агросфере.

Об этом пишет Елена Сукманова, заместитель Министра юстиции по вопросам государственной регистрации, в своей колонке для Экономической правды.

Как отмечает Сукманова, «по закону приоритетное право на выкуп земельного участка имеет ее арендатор. Поэтому сейчас и начались некие арендные войны, когда многие любой ценой хотят иметь в аренде землю, чтобы в случае снятия моратория иметь право ее выкупа».

По словам заместителя министра юстиции, кандидаты в арендаторы используют все доступные методы: и подделывают договоры аренды, и используют психологическое давление, и запугивают владельцев земельных участков тем, что после снятия моратория их землю принудительно выкупят за смешные деньги и тому подобное.

«Сейчас трудно спрогнозировать, когда и при каких условиях будет отменен этот мораторий. Это решение за политиками. Но все должны четко понимать, что эта мера является временной. Поэтому главной задачей органов исполнительной власти была и есть защита права собственности людей на землю при любых обстоятельствах», - говорит она.

Отметим, ранее Европейский суд по правам человека обязал Украину снять мораторий на продажу сельхозземель. Также МВФ опубликовал новые требования к Украине, которые включают в себя отмену моратория на продажу земли.