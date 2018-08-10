Верховный суд разрешил выселять членов семьи собственника, который продал квартиру

После продажи жилья собственником члены его семьи теряют право пользоваться этим жильем. Такое разъяснение дал Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда.

Об этом сообщает ЮрЛига.

«Право членов семьи собственника пользоваться жилым помещением может возникнуть и существовать лишь при наличии права собственности на дом у лица, членами семьи которого они являются. После прекращения права собственности у владельца (заключен договор купли-продажи), члены его семьи утрачивают право пользования жилым помещением», — говорится в сообщении.

Новый собственник имеет право в любое время требовать от лиц, которые не являются членами его семьи, не проживают совместно с ним постоянно и не ведут общее хозяйство, устранения нарушений своего права собственности. При этом продолжительное пользование спорным жильем не является основанием для отказа в защите прав нового собственника на пользование жильем по своему усмотрению.

Напомним, ранее Верховный суд постановил, что военнослужащим не будут начислять штрафные санкции за неуплату кредита.