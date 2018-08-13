«Поможем им», - мэр Николаева поручил заклеить фасад здания фирмы, которая принимает волосы, их же рекламой

Александр Сенкевич Мэр Николаева Александр Сенкевич поручил заклеить фасад здания приёмника волос рекламой, которую те расклеивают на улицах города.

Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания в понедельник, 13 августа.

Речь шла о рекламных листах, которые можно увидеть на столбах, деревьях и дверях подъездов с надписью «Принимаем волосы».

- Эти листы А4 расклеены по всему городу, я просто ненавижу вот эту бумажную рекламу. Я ненавижу и считаю, что рекламный хаос в городе начинается вот из-за этих бумажечек, которые расклеены везде: на столбах, на гаражах, дверях, остановках, везде. Я прошу найти место, где принимают эти волосы, распечатать этих листов А4 штук 500 и заклеить фасад того места, где принимают, этой рекламой. Хорошим клеем, чтобы отдирать нужно было два дня, - выступил Сенкевич.

По его мнению, таким образом люди, которые принимают волосы, «будут понимать, что с ними будет то же самое».

- Поможем им с рекламой, сделаем добровольный взнос в рекламу волос за деньги налогоплательщиков, - подчеркнул мэр.

Ранее сообщалось, что в Николаеве горвласть разрабатывает мораторий на размещение наружной рекламы.