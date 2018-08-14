В Николаеве 4-летней девочке с задержкой психического развития нужно дорогое лечение – родители просят о помощи

В Николаеве 4-летней Вике Козаковой с задержкой психического развития нужна финансовая помощь – девочке требуется дорогостоящее лечение.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили родители девочки.

По словам родителей девочки, Вике Козаковой поставили три диагноза – задержка психического развития, задержка речевого развития I степени и моторная алалия.

Курс лечения девочке назначили на 2 года, пока неизвестно, сколько он будет стоить, однако на первые месяцы назначены медикаменты на 57 тысяч гривен.

— Ребенку присвоили статус инвалида детства до 6 лет. Мы прикладываем максимальные усилия, чтобы избавиться от этой инвалидности. Курс лечения, который назначили Вике, рассчитан на два года. Первые полгода мы старались оплачивать лечение сами. Сейчас наши средства исчерпались. Неизвестно, сколько денег уйдет на весь курс лечения. На ближайшие несколько месяцев нам назначены лекарства и процедуры на общую сумму 57 000 гривен, - написали родители девочки.

В связи с этим родители Вики просят у общественности помощи.

— Мы готовы принять помощь на карту ПриватБанка 5168 7427 2077 6123 (Козакова Елена Сергеевна, мама), - сказано в сообщении.

Напомним, 25-летней жительнице Николаева Анастасии Макаренко необходима помощь в лечении Т-клеточной анапластической крупноклеточной Неходжскинской лимфомы. Из необходимых 38 000$ пока удалось собрать 14 000$.