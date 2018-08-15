Депутатов ввели в заблуждение, – Кормышкин потребовал отменить решение сессии и вернуть облтубдиспансеру юридический адрес

Проект решения и новая редакция Устава противотуберкулезного диспансера, которую рассматривали на комиссиях депутаты Николаевского областного совета, существенно отличается с тем проектом решения, который в конечном итоге без ведома депутатов был протянут на сессию.

Об этом сообщил у себя на странице в Facebook глава фракции «Наш край» в Николаевском областном совете Юрий Кормышкин.

По его словам, без согласования и мнения громады Николаевский областной противотуберкулезный диспансер из-за 6 миллионов гривен подоходного налога едва не оказался географически в одном месте, а юридически в другом.

Кроме того, Кормышкин добавил, что в Уставе за который, как думали депутаты, они голосовали, в пункте 2.2 Устава адрес местонахождения медучреждения был изменен и вместо Веснянской громады, на территории которой и находится диспансер, в итоге был указан адрес Нечаянской громады, в которую стекались бы налоги от учреждения в размере 6 миллионов гривен.

«Все предприятия, финансовые учреждения, государственные структуры, будь то даже больницы, должны платить налоги в ту громаду, где они географически находятся. Никак иначе быть не должно. Сегодня ко мне обратился глава Веснянской ОТГ Леонид Мухарский, который обнаружил, что Николаевский областной противотуберкулезный диспансер, который находится в пределах территорий Веснянского сельсовета, вдруг оказался зарегистрированным совершенно в другом месте – селе Нечаянном. Более того, на последней сессии облсовета, которая проходила 5 июля депутаты, якобы, поддержали смену юридического адреса. Как так получилось, что ни громада, ни ее руководители, ни местные жители, ни коллектив больницы, не поверите, ни депутаты не знали, что юридический адрес диспансера будет изменен, несмотря на то, что географически он остается в Веснянской громаде, спросите вы? А я отвечу. Тщательно изучив ситуацию, я вместе с коллегами обнаружил, что инициатором таких изменений стал депутат областного совета Игорь Ивануна, который ввел своих коллег по депутатскому корпусу в заблуждение и обманным путем протянул вопрос на сессию. Ведь в уставе, который был роздан депутатам на комиссии вместе с планируемым решением, указывался старый адрес базирования медицинского учреждения, а в его новой редакции – уже указана улица Одесская, 40, село Нечаянное. А причиной такого поступка Ивануны стали 6 миллионов гривен налога, которые он хотел перетянуть из Веснянской громады в Нечаянскую», – написал Юрий Кормышкин.

Глава «Нашего края» сообщил, что на данном этапе представителям Веснянской громады с трудом удается сдерживать волну протеста и негодования со стороны жителей громады, которые готовы выходить на протесты, перекрывать дороги.

Также он отметил, что фракция «Нашего края» в областном совете выступает с требованием вернуть Николаевскому областному противотуберкулезному диспансеру прежний юридический адрес, так как громады должны развиваться равноправно, а не по желанию некоторых заинтересованных депутатов, воровать доходы.

«Наш край» в облсовете настаивает на том, чтобы вернуть юридический адрес облтубдиспансера в селе Надбугском Веснянской ОТГ, там, где и базируется больница. Ведь не стоит забывать о том, что каждая громада, которая находится на территории Николаевской области, которая находится на территории Украины – это наши люди, наши избиратели, и мы, депутаты, вне зависимости от партийных флагов и округов, на которых нас избирали должны приложить максимум усилий для оказания помощи в их развитии. И мне очень жаль, что это понимают не все народные избранники. Мне как депутату небезразлична судьба как Веснянской, так и Нечаянской громад. Но все они должны развиваться не путем лжи и подтасовки фактов, а созданием новых возможностей для развития медицины, инфраструктуры, образования», - подчеркнул Кормышкин.

Напомним, что ранее Кормышкин призвал департамент образования Николаевской области отчитаться о готовности школ к началу учебного года.