В акватории Южного Буга выявлен факт массовой гибели рыбы – утилизировать ее поручили КП «Центр защиты животных»

Во вторник, 14 августа, состоялось очередное заседание комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций, в ходе которого был определен план мероприятий, направленных на ликвидацию последствий массовой гибели рыбы на реке Южный Буг.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.

По информации управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области, 13 августа в Центральном районе Николаева на городском пляже «Стрелка» в акватории реки Южный Буг был зафиксирован случай массовой гибели водных биоресурсов. На обследованной территории площадью 105 м2 обнаружено 1740 экз. погибшего бычка размером от 5 до 15 см.

- На горячую линию управления Государственного агентства рыбного хозяйства поступило сообщение об обнаружении погибшей рыбы. Была создана комиссия, в которую вошли работники Госпродпотребслужбы, городской больницы ветеринарной медицины и управления Государственного агентства рыбного хозяйства. Провели выезд на место, обследовали территорию. В результате выявлено 12 экземпляров бычка на 1 м2. Отобраны для анализа пробы воды из водоема. Сейчас ждем результаты, - сообщил начальник противоэпизоотического отдела Николаевской городской государственной больницы ветеринарной медицины Олег Ешану.

Во время заседания комиссии были озвучены предложения по ликвидации последствий происшествия. Так, спасательным службам, которые находятся на городских пляжах, комиссия поручила сообщать об обнаружении фактов гибели рыбы Госпродпотребслужбе, а также определено коммунальное предприятие, которое будет заниматься утилизацией водных биоресурсов.

- Предлагается КП «Центр защиты животных» утилизировать водные биоресурсы путем сжигания в крематории. Балансодержателю парка Победы - собирать рыбу, утилизировать - в КП. Затем КП должно предоставить отчет о выполнении, - отметил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения городского совета Александр Герасименя.

Главной причиной мора рыбы называют сероводород, уровень которого в результате деятельности человека в последнее время существенно возрос.

- Сейчас ждем результаты лабораторного анализа. Скорее всего, такой причиной стал сероводород, уровень которого в результате деятельности человека в последнее время существенно возрос. Следует также отметить, что 2018 год является маловодный, в результате чего повышается соленость воды, - отметил представитель городской государственной больницы ветеринарной медицины.

Напомним, что в Николаеве нашли около десятка больных кроликов — на КП «Центр защиты животных» говорят, что это «не их вопрос».