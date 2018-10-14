Ко Дню Защитника Украины Порошенко присвоил силовикам 13 генеральских званий

Президент Украины Петр Порошенко присвоил 13 военных званий сотрудникам силовых структур накануне Дня Защитника Украины.

Соответствующие указы опубликованы на сайте Президента.

Все указы датируются 12-м октября.

Президент присвоил военное звание генерал-полковника генерал-лейтенанту, начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василию Бубро, генерал-лейтенанта генерал-майору, командующему ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Украины - заместителю командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Вячеславу Горбылеву, генерал-майору, начальнику Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных Сил Украины Олегу Грунтковскому, генерал-майору, командующему войсками оперативного командования «Восток» Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александру Красноокому, генерал-майору, командиру воздушного командования «Центр» - заместителю командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Анатолию Кривоножко.

Также Порошенко присвоил военное звание вице-адмирала контр-адмиралу, начальнику штаба - первому заместителю командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Андрею Тарасову, звание генерал-майора полковнику начальнику армейской авиации Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Игорю Яременко.

Кроме того, Президент присвоид военное звание генерал-майора медицинской службы полковнику медицинской службы, начальнику Военно-медицинского управления Службы безопасности Украины Людмиле Шугалей.

Военное звание генерал-майора Порошенко присвоил полковнику, первому заместителю начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины Олегу Коцюбе, а также полковнику, начальнику Управления Службы безопасности Украины в Херсонской области Эдуарду Крицыну.

Также звание генерал-майора было присвоено полковнику, начальнику Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины Александру Пименову.

Звание Генерал-лейтенанта Президента получил из рук генерал-майор, начальник Западного территориального управления Национальной гвардии Украины Владимир Гордейчук. Звание генерал-майора юстиции получил полковник юстиции, первый заместитель Главного военного прокурора Генеральной прокуратуры Украины Сегрей Долгополов.

Напомним, 14 октября, в Николаеве проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Украины.